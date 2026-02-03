В мороз без света — день ужасный: Сотни жителей Кишинёва останутся без электричества и отопления на целый день — публикуем адреса

В двух столичных секторах сегодня запланированы отключения электричества.
Поставщик сообщает, что 3 февраля намечены перерывы в поставках электрической энергии.
Буюканы:
ул. Бельцкого, 16, Пескэрушилор, 1−9, 23, 6−34, 210, пер. Пескэрушилор, 12, Петрикань, 25/1, 212−232, Стрэшень, 1−7, 2−6 — с 09:20 до 16:00.
Центр:
ул. А. Щусева, 3, Букурешть, 9999, Кицкань, 5−19, 6−10, 14−18, 22−30, Кочиерь, 1, 4, 5, Кошница, 1−9, 17−21, 2−20, Дачия, 999, пер. Фьерарилор, 7, 10−12, Гырлицей, 2, И. Инкулец, 3−17, 21/3, 33B, 43, 4−14, 14/1, Измаил, 2, 16, 16/1, 18−26, 30, 34, 34/36, 38, 9999, Л. Толстой, 3/1, 5, 4−8, 12, 12B, 16−18, Мерешень, 1, 5−7, 2−6, П. Халиппа, 18, Суручень, 2−6, Тигина, ⅔, В. Подулуй, 2 — с 08:50 до 16:30.
Отключения электроэнергии ожидаются также на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.
Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).
Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.
Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).
В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.
НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).