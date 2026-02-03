Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд Иркутской области разъяснил трудовые права при ЧС

Специалисты разработали специальные памятки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Министерство труда и занятости Иркутской области разработало памятки для работников и работодателей. В них простым языком объясняют права, обязанности и правила действий в условиях чрезвычайной ситуации.

В памятках объясняют права, обязанности и правила действий в условиях чрезвычайной ситуации. Фото: скриншот с сайта Минтруда Иркутской области.

Эту работу минтруд организовал после поручения губернатора Игоря Кобзева. Он велел провести разъяснения с работодателями в Бодайбо, где из-за аварии на теплосетях до сих пор идет восстановление.

Если у работников или работодателей возникают вопросы, они могут обратиться за консультацией в Госинспекцию труда. Фото: скриншот с сайта Минтруда Иркутской области.

— Ведомство вместе с Государственной инспекцией труда, прокуратурой и местной администрацией наладило оперативный обмен информацией. Это помогает быстро реагировать на все жалобы жителей Бодайбо о нарушении трудовых прав из-за сложившейся аварийной обстановки, — отметил глава ведомства Кирилл Клоков.

Минтруд также рекомендует работодателям учитывать ситуацию с сохранностью личного имущества сотрудников, которые живут в зоне ЧС, и по возможности идти им навстречу при организации работы.