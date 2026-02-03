Минтруд Иркутской области разъяснил трудовые права при ЧС

Министерство труда и занятости Иркутской области разработало памятки для работников и работодателей. В них простым языком объясняют права, обязанности и правила действий в условиях чрезвычайной ситуации.
В памятках объясняют права, обязанности и правила действий в условиях чрезвычайной ситуации. Фото: скриншот с сайта Минтруда Иркутской области.
Эту работу минтруд организовал после поручения губернатора Игоря Кобзева. Он велел провести разъяснения с работодателями в Бодайбо, где из-за аварии на теплосетях до сих пор идет восстановление.
Если у работников или работодателей возникают вопросы, они могут обратиться за консультацией в Госинспекцию труда. Фото: скриншот с сайта Минтруда Иркутской области.
— Ведомство вместе с Государственной инспекцией труда, прокуратурой и местной администрацией наладило оперативный обмен информацией. Это помогает быстро реагировать на все жалобы жителей Бодайбо о нарушении трудовых прав из-за сложившейся аварийной обстановки, — отметил глава ведомства Кирилл Клоков.
Минтруд также рекомендует работодателям учитывать ситуацию с сохранностью личного имущества сотрудников, которые живут в зоне ЧС, и по возможности идти им навстречу при организации работы.