Отдых по приказу: Россиянам объяснили, почему начальник может выгнать в отпуск насильно

Ключевое условие — накопление более 56 дней отпуска за два года. В этом случае компания нарушает закон, если не обеспечивает сотруднику отдых. Чтобы избежать штрафов, работодатель обязан уведомить сотрудника за две недели и отправить его в отпуск по графику, даже если тот против.
Важно, что отправить в отпуск без содержания под этим предлогом нельзя. Такой отдых возможен только по инициативе самого работника. По словам эксперта, проблема не только юридическая: хронический отказ от отпуска ведёт к выгоранию и падению эффективности.
Согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск каждый год. Запрещено не предоставлять его два года подряд, а одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней.
Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязательный двухдневный неоплачиваемый отпуск для сотрудников, которым необходимо сопроводить близких родственников в медицинские учреждения. Инициатива призвана решить проблему отказов работодателей в подобных отпусках и защитить работников от возможных санкций.
