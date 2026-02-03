Отдых по приказу: Россиянам объяснили, почему начальник может выгнать в отпуск насильно

Ключевое условие — накопление более 56 дней отпуска за два года. В этом случае компания нарушает закон, если не обеспечивает сотруднику отдых. Чтобы избежать штрафов, работодатель обязан уведомить сотрудника за две недели и отправить его в отпуск по графику, даже если тот против.