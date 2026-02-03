Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отдых по приказу: Россиянам объяснили, почему начальник может выгнать в отпуск насильно

Работодатель имеет полное право отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск даже против его воли. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Ключевое условие — накопление более 56 дней отпуска за два года. В этом случае компания нарушает закон, если не обеспечивает сотруднику отдых. Чтобы избежать штрафов, работодатель обязан уведомить сотрудника за две недели и отправить его в отпуск по графику, даже если тот против.

Важно, что отправить в отпуск без содержания под этим предлогом нельзя. Такой отдых возможен только по инициативе самого работника. По словам эксперта, проблема не только юридическая: хронический отказ от отпуска ведёт к выгоранию и падению эффективности.

Согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск каждый год. Запрещено не предоставлять его два года подряд, а одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий обязательный двухдневный неоплачиваемый отпуск для сотрудников, которым необходимо сопроводить близких родственников в медицинские учреждения. Инициатива призвана решить проблему отказов работодателей в подобных отпусках и защитить работников от возможных санкций.

Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.