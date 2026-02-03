Тигр растерзал пожилого фермера в индийском лесу

В Индии тигр растерзал 75-летнего фермера Уддхава Варлу Мохурле в заповеднике Тадоба-Андхари. Он работал на своей ферме перед рассветом. Об этом сообщает Times of India.
Мужчина решил зайти в лес, чтобы справить нужду. Именно в этот момент на него напал хищник. О произошедшем сообщили жители близлежащей деревни.
Фермер стал третьей жертвой тигров и леопардов в этом районе с начала года. Власти призвали местных жителей не гулять в лесу ранним утром и поздним вечером.
Ранее тигр в районе индийского заповедника Корбетт растерзал мужчину — нетронутой осталась только голова погибшего. Личность погибшего остается неизвестной. За последний месяц тигры растерзали в районе заповедника уже четырех человек.
Житель индийского штата Гуджарат убил леопарда, чтобы спасти жизнь сыну. Сначала хищник набросился на мужчину, а когда на его крики выбежал сын, то животное переключилось на него.
Леопарды в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд привыкли к жизни рядом с людьми и переселились на сельскохозяйственные угодья. Из-за этого некоторые особи демонстрируют признаки ожирения.