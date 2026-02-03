В Волгограде цены на такси взвинтили в 2,5 раза

Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Юлия, если еще вчера она добиралась с поселка Ангарский до центра города за 380 рублей, то сегодня меньше чем за 920 поездки не найдешь. Не все обалдевшие от таких расценок соглашаются на такое предложение и делают выбор в пользу общественного транспорта.