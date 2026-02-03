Ричмонд
В Волгограде цены на такси взвинтили в 2,5 раза

В Волгограде в снежное утро 3 февраля в 2,5 раза.

Источник: v102

В Волгограде в снежное утро 3 февраля в 2,5 раза выросли цены на такси.

Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Юлия, если еще вчера она добиралась с поселка Ангарский до центра города за 380 рублей, то сегодня меньше чем за 920 поездки не найдешь. Не все обалдевшие от таких расценок соглашаются на такое предложение и делают выбор в пользу общественного транспорта.

Однако без опозданий на работу сегодня получится не у всех волгоградцев. На магистралях Дзержинского, Центрального, Ворошиловского районов в утренние часы пик фиксируются 9-балльные пробки.

Напомним, сильный снегопад осложнил ситуацию на дорогах города. В связи с этим в полночь было запрещено движение большегрузов по городским магистралям. Дорожные службы работали на расчистке дорог всю ночь.