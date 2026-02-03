Два медицинских центра в Перми сообщили об объединении

Напомним, в мае прошлого года МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», управляющая сетью клиник «Мать и дитя») объявило о приобретении 100% в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». В сделку, оцененную в 8,5 млрд руб., вошли три госпиталя и 18 клиник в 13 городах России, в том числе в Перми. Уточнялось, что ГК «Эксперт» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.