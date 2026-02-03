Российские школьники массово скупают «мармеладки-энергетики‎» с таурином и кофеином

Мармеладки, продающиеся примерно за 100 рублей, оказывают на организм стимулирующий эффект, аналогичный тонизирующему напитку. По словам самих подростков, съев три пачки за раз, можно получить «дозу», сравнимую с большой банкой энергетика.
Ключевая уловка заключается в маркировке. На упаковке, стилизованной под банку энергетика, отсутствует чёткий возрастной ценз 18+. Вместо этого мелким шрифтом размещена рекомендация: «Не рекомендуется употребление в возрасте до 18 лет и лицам с повышенной нервной возбудимостью». Поскольку юридически это кондитерское изделие, а не напиток, оно не подпадает под действие законодательных ограничений для энергетиков, что позволяет свободно продавать его детям.
Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность введения строгих ограничений на содержание кофеина и таурина в энергетических напитках. Эксперты указывают на необходимость государственного регулирования для защиты здоровья подростков, чей организм особенно уязвим. Совместное действие кофеина и таурина обладает синергетическим эффектом, то есть их воздействие не просто складывается, а многократно усиливается. Это создаёт потенциально более опасную нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.
