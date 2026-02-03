Российские школьники массово скупают «мармеладки-энергетики‎» с таурином и кофеином

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность введения строгих ограничений на содержание кофеина и таурина в энергетических напитках. Эксперты указывают на необходимость государственного регулирования для защиты здоровья подростков, чей организм особенно уязвим. Совместное действие кофеина и таурина обладает синергетическим эффектом, то есть их воздействие не просто складывается, а многократно усиливается. Это создаёт потенциально более опасную нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.