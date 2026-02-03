Ричмонд
Российские школьники массово скупают «мармеладки-энергетики‎» с таурином и кофеином

Среди школьников распространилась новая тревожная тенденция — покупка так называемых энергомармеладок, содержащих кофеин и таурин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, производители этой сладостей используют лазейку в законе, чтобы обойти запрет на продажу классических энергетических напитков несовершеннолетним.

Мармеладки, продающиеся примерно за 100 рублей, оказывают на организм стимулирующий эффект, аналогичный тонизирующему напитку. По словам самих подростков, съев три пачки за раз, можно получить «дозу», сравнимую с большой банкой энергетика.

Ключевая уловка заключается в маркировке. На упаковке, стилизованной под банку энергетика, отсутствует чёткий возрастной ценз 18+. Вместо этого мелким шрифтом размещена рекомендация: «Не рекомендуется употребление в возрасте до 18 лет и лицам с повышенной нервной возбудимостью». Поскольку юридически это кондитерское изделие, а не напиток, оно не подпадает под действие законодательных ограничений для энергетиков, что позволяет свободно продавать его детям.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность введения строгих ограничений на содержание кофеина и таурина в энергетических напитках. Эксперты указывают на необходимость государственного регулирования для защиты здоровья подростков, чей организм особенно уязвим. Совместное действие кофеина и таурина обладает синергетическим эффектом, то есть их воздействие не просто складывается, а многократно усиливается. Это создаёт потенциально более опасную нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую системы.

