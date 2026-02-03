Ричмонд
Золотой стаж: Экономист раскрыла, какие годы работы больше всего влияют на размер пенсии

Трудовой стаж, заработанный до 2002 года, по-прежнему играет значимую роль при расчёте пенсии, поскольку учитывается по отдельным правилам, отличным от действующей системы. Об этом агентству «Прайм» сообщила заведующий кафедрой экономики РТУ МИРЭА Ирина Шацкая.

«Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчётный пенсионный капитал», — сказала она.

Современная страховая пенсионная модель действует с 2002 года и строится на системе индивидуальных пенсионных баллов, которые формируются за счёт взносов работодателя. Периоды работы, относящиеся к более раннему времени, пересчитываются с использованием специального механизма. При этом во внимание принимаются не только годы трудовой деятельности, но и другие социально значимые периоды, установленные нормами того времени.

Экономист подчеркнула, что каждый дополнительный год такого стажа увеличивает объём пенсионных прав, гарантированных государством. В связи с этим она рекомендовала заранее проверить документы и подтвердить периоды работы, относящиеся к дореформенному этапу.

Ранее эксперты обращали внимание, что продолжительный страховой стаж влияет не только на будущую пенсию, но и на размер социальных выплат. От количества отработанных лет напрямую зависит объём выплат по больничному листу: при небольшом стаже компенсируется лишь часть среднего заработка, тогда как при длительной трудовой деятельности выплаты достигают максимального уровня.

