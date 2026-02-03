Золотой стаж: Экономист раскрыла, какие годы работы больше всего влияют на размер пенсии

Современная страховая пенсионная модель действует с 2002 года и строится на системе индивидуальных пенсионных баллов, которые формируются за счёт взносов работодателя. Периоды работы, относящиеся к более раннему времени, пересчитываются с использованием специального механизма. При этом во внимание принимаются не только годы трудовой деятельности, но и другие социально значимые периоды, установленные нормами того времени.