Золотой стаж: Экономист раскрыла, какие годы работы больше всего влияют на размер пенсии

«Трудовая деятельность в советское и раннее постсоветское время конвертируется, то есть преобразуется в расчётный пенсионный капитал», — сказала она.
Современная страховая пенсионная модель действует с 2002 года и строится на системе индивидуальных пенсионных баллов, которые формируются за счёт взносов работодателя. Периоды работы, относящиеся к более раннему времени, пересчитываются с использованием специального механизма. При этом во внимание принимаются не только годы трудовой деятельности, но и другие социально значимые периоды, установленные нормами того времени.
Экономист подчеркнула, что каждый дополнительный год такого стажа увеличивает объём пенсионных прав, гарантированных государством. В связи с этим она рекомендовала заранее проверить документы и подтвердить периоды работы, относящиеся к дореформенному этапу.
Ранее эксперты обращали внимание, что продолжительный страховой стаж влияет не только на будущую пенсию, но и на размер социальных выплат. От количества отработанных лет напрямую зависит объём выплат по больничному листу: при небольшом стаже компенсируется лишь часть среднего заработка, тогда как при длительной трудовой деятельности выплаты достигают максимального уровня.
