В Ракове ударил мороз −37°С? Синоптики объяснили температурную аномалию

Какова погрешность бытового термометра при разной степени морозов
«Температура воздуха измеряется на уровне 1,5−2 м термометром, помещенным в метеорологическую будку, не просто так», — начали специалисты.
По их словам, инструментальная погрешность бытового спиртового термометра составляет:
- в диапазоне −20..-30°С — ±1..2°С,
- при −30°С и ниже — ±3°С.
Что влияет на показатели термометра
В канале Nadvorie объяснили, что при сильных морозах увеличивается влияние прилипания жидкости к стенке капилляра термометра, а также микроразрывов столбика. Они часто не заметны глазу.
«Если термометр висит на стене без экрана, то еще добавляется и радиационная ошибка», — продолжили метеорологи.
И резюмировали: погрешность бытового спиртового термометра при морозах ниже −25°С может быть до 3 из-за условий установки и радиационного охлаждения.
Что такое радиационное охлаждение
Радиационное охлаждение — это процесс, при котором земная поверхность и воздух рядом с ней теряют тепло, излучая его в виде инфракрасных волн в атмосферу и космос. Проще говоря, Земля «отдает» накопленное за день тепло, особенно активно ночью, когда нет солнечного нагрева.
Сильнее всего радиационное охлаждение происходит в ясную и безветренную погоду. Облака работают как «одеяло»: они задерживают тепловое излучение и уменьшают охлаждение, а ветер перемешивает воздух и не дает поверхности быстро остывать.
Именно из-за радиационного охлаждения ночью температура может резко падать, образуются заморозки, туман и иней, даже если днем было относительно тепло.