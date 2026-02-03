В Ракове ударил мороз −37°С? Синоптики объяснили температурную аномалию

В Telegram-канале Nadvorie разобрали кейс о термометре в Ракове на Минщине: был ли там мороз в −36..-37°С в 9 утра 2 февраля, как сообщили жители (есть фото термометра). Синоптики объяснили, какая погрешность может быть у бытового термометра — полезно узнать белорусам.