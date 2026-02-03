Ричмонд
В Ракове ударил мороз −37°С? Синоптики объяснили температурную аномалию

В Telegram-канале Nadvorie разобрали кейс о термометре в Ракове на Минщине: был ли там мороз в −36..-37°С в 9 утра 2 февраля, как сообщили жители (есть фото термометра). Синоптики объяснили, какая погрешность может быть у бытового термометра — полезно узнать белорусам.

Источник: Смартпресс

Какова погрешность бытового термометра при разной степени морозов

«Температура воздуха измеряется на уровне 1,5−2 м термометром, помещенным в метеорологическую будку, не просто так», — начали специалисты.

По их словам, инструментальная погрешность бытового спиртового термометра составляет:

  • в диапазоне −20..-30°С — ±1..2°С,
  • при −30°С и ниже — ±3°С.

Что влияет на показатели термометра

В канале Nadvorie объяснили, что при сильных морозах увеличивается влияние прилипания жидкости к стенке капилляра термометра, а также микроразрывов столбика. Они часто не заметны глазу.

«Если термометр висит на стене без экрана, то еще добавляется и радиационная ошибка», — продолжили метеорологи.

И резюмировали: погрешность бытового спиртового термометра при морозах ниже −25°С может быть до 3  из-за условий установки и радиационного охлаждения.

Что такое радиационное охлаждение

Радиационное охлаждение — это процесс, при котором земная поверхность и воздух рядом с ней теряют тепло, излучая его в виде инфракрасных волн в атмосферу и космос. Проще говоря, Земля «отдает» накопленное за день тепло, особенно активно ночью, когда нет солнечного нагрева.

Сильнее всего радиационное охлаждение происходит в ясную и безветренную погоду. Облака работают как «одеяло»: они задерживают тепловое излучение и уменьшают охлаждение, а ветер перемешивает воздух и не дает поверхности быстро остывать.

Именно из-за радиационного охлаждения ночью температура может резко падать, образуются заморозки, туман и иней, даже если днем было относительно тепло.