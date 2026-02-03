СПбГУ помог в создании базы генетических образцов психиатрических расстройств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вошли в Международный консорциум по психиатрической геномике (Psychiatric Genomics Consortium, PGC) и внесли свой вклад в создание крупнейшей в мире электронной базы генетических образцов психиатрических расстройств, а также в анализ данных более 1 млн пациентов с различными диагнозами, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Это был очень сложный и очень долгий процесс сбора, систематизации и анализа такого большого массива данных. Полученные нами результаты — это своего рода золотой стандарт для выявления генетических сигналов, который будет актуален еще многие десятилетия как для фундаментальных исследований, так и для использования на практике. Такие базы данных являются бесценным фундаментом для будущих прорывных исследований в области персонализированной психиатрии теперь доступные всем исследователям», — привели в пресс-службе слова руководителя исследования с российской стороны, директора Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауля Гайнетдинова.
Высокий уровень ситуаций, при которых у человека одновременно диагностировано несколько психических расстройств, затрудняет диагностику и терапию. Кроме того, генетические исследования и созданные ранее базы данных по психическим заболеваниям строились по разным принципам. В новом международном исследовании ученые выяснили, что психические расстройства имеют глубокие общие генетические корни.
Из 1 млн исследуемых пациентов более 1 тыс. образцов были предоставлены СПбГУ в сотрудничестве с Институтом мозга человека РАН.
По данным пресс-службы, в рамках глобального исследования ученые обнаружили, что наследственный риск для 14 расстройств можно сгруппировать вокруг 5 основных геномных факторов: компульсивные расстройства; патологии типа «шизофрения — биполярное расстройство»; патологии нейроразвития — расстройство аутистического спектра, СДВГ и другие; интернализирующие расстройства — большая депрессия, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство; иные заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Как отметили в вузе, 5 выделенных нейробиологами СПбГУ факторов объясняют в среднем около 66% генетической предрасположенности людей к отдельным расстройствам. Это значит, что различные психиатрические диагнозы часто являются проявлениями вариаций общих наследственных механизмов. Особенно высокий уровень генетического перекрытия — около 90% — показали большая депрессия, тревожное и посттравматическое стрессовое расстройства.
Значимость исследования.
Кроме того, по данным СПбГУ, исследование выявило конкретные биологические процессы, лежащие в основе этих факторов. Общий генетический риск для всех психических расстройств связан с фундаментальными процессами регуляции работы генов на ранних этапах развития мозга. Например, при шизофрении и биполярном расстройстве генетический сигнал насыщен генами, активными в возбуждающих нейронах, включая специфические нейроны гиппокампа.
Работа ученых показывает, что существующая на данный момент диагностическая классификация только частично отражает реальную биологию множества психических заболеваний. Это открывает путь к созданию принципиально новой, нейробиологически обоснованной классификации психических расстройств. Также выявление общих генетических путей для разных расстройств указывает на новые стратегии лечения, это может привести к разработке или перепрофилированию лекарственных препаратов.