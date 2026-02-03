Багреева: на портале поставщиков заключили 90 тыс. договоров с помощью бота

Котировочные сессии — это мини-аукционы, длящиеся 3, 6 или 24 часа. Преимуществом этого формата является короткий срок проведения закупок. Торговый бот, запущенный в 2022 году, помогает упростить проведение закупок, сэкономить время предпринимателей и минимизировать риски для заказчиков и поставщиков. О том, как работает этот инструмент, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов: поставщик, подключая бота, указывает минимальную цену, за которую он готов поставить свою продукцию, а бот в ходе торгов последовательно снижает ставку, пока не достигнет указанной цены.