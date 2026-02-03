Багреева: на портале поставщиков заключили 90 тыс. договоров с помощью бота

В прошлом году российские предприниматели заключили 91,5 тыс. контрактов на портале поставщиков, используя торгового бота в ходе котировочных сессий. О результатах работы виртуального помощника рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях. Этот сервис помогает им экономить время и предлагать продукцию большему числу потребителей. В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения», — сообщила заммэра.
Активнее всего в таких сессиях участвовали предприниматели из столицы, Московской и Калужской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. По словам Багреевой, на них пришлось около 72 тыс. заключенных контрактов.
«Благодаря снижению начальных цен в закупках заказчики сэкономили шесть миллиардов рублей — это на 15 процентов больше, чем в 2024 году», — добавила заммэра.
Котировочные сессии — это мини-аукционы, длящиеся 3, 6 или 24 часа. Преимуществом этого формата является короткий срок проведения закупок. Торговый бот, запущенный в 2022 году, помогает упростить проведение закупок, сэкономить время предпринимателей и минимизировать риски для заказчиков и поставщиков. О том, как работает этот инструмент, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов: поставщик, подключая бота, указывает минимальную цену, за которую он готов поставить свою продукцию, а бот в ходе торгов последовательно снижает ставку, пока не достигнет указанной цены.
Напомним, что московский портал поставщиков создали в 2013 году для проведения закупок малого объема. Сегодня это крупная интернет-платформа, с которой работают больше 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 43 регионов страны и свыше 390 тыс. предпринимателей со всей России.
Больше о контрактной системе Москвы и развитии экономики города можно узнать в официальном канале столичного комплекса экономической политики в мессенджере MAX.