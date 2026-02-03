Объяснено, как именно начали отключать интернет Маска россиянам

Отключение абонентов спутниковой связи «Старлинк» возможно через специальные списки системы распознавания «свой — чужой» и контроль параметров работы терминалов, сообщает РБК со ссылкой на отраслевых аналитиков.
Как пояснил ведущий аналитик компании, исследующей российский рынок мобильных терминалов, Эльдар Муртазин, система технически позволяет определять местоположение оборудования и выборочно ограничивать доступ к сети. Одним из инструментов называется контроль скорости перемещения терминалов. При превышении заданных значений оборудование временно блокируется, а после перезагрузки может возобновлять работу. По его словам, такой механизм применяется, в том числе, для отсечения беспилотных аппаратов.
Руководитель информационно-аналитического агентства Денис Кусков указал, что в работу сервиса вводятся технические ограничения, позволяющие одной стороне конфликта использовать связь, а другой — лишаться такого доступа. Он отметил, что в настоящее время «Старлинк» используется в основном на приграничных территориях и в антарктической зоне.
На этом фоне Муртазин подчеркнул необходимость создания в России собственной низкоорбитальной спутниковой группировки. Кусков сообщил, что подобные проекты уже запланированы. В частности, готовится сервис низкоорбитальной связи «Бюро-1440», однако его запуск ожидается не ранее 2029 года.
В феврале 2024 года украинские и западные СМИ сообщали об использовании российскими военными терминалов «Старлинк». Компания «СпейсИкс», владеющая сервисом, тогда заявляла об отсутствии сотрудничества с российскими властями и вооруженными силами.
В 2025 году основатель «СпейсИкс» Илон Маск называл «Старлинк» ключевым элементом системы связи украинской армии, указывая, что без него линия фронта может не удержаться. При этом компания периодически вводила ограничения на доступ украинских военных к интернету, объясняя это рисками эскалации.
В текущем году Маск сообщил об успехах в ограничении использования сети «Старлинк» на российской стороне. По данным украинской стороны, к 1 февраля были введены временные ограничения в работе сервиса. Киев, в свою очередь, готовит так называемый белый список, чтобы над территорией страны функционировали только одобренные украинскими властями терминалы.
