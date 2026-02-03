Объяснено, как именно начали отключать интернет Маска россиянам

В текущем году Маск сообщил об успехах в ограничении использования сети «Старлинк» на российской стороне. По данным украинской стороны, к 1 февраля были введены временные ограничения в работе сервиса. Киев, в свою очередь, готовит так называемый белый список, чтобы над территорией страны функционировали только одобренные украинскими властями терминалы.