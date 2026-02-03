Ричмонд
В Ростовской области за сутки потушили 10 пожаров и спасли человека в ДТП

В Ростовской области за сутки трудились 140 спасателей и 35 машин.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки 2 февраля пожарно-спасательные подразделения потушили 10 техногенных пожаров и выезжали на три ДТП, где спасли одного человека. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

— На выезд отправились 140 человек, задействовав 35 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Орловском районе Ростовской области в одном из поселков произошел пожар в доме многодетной семьи. По словам местных жителей, двухлетний ребенок ненадолго остался без присмотра, включил кипятильник, после чего началось возгорание. Малыш скончался.

Как сообщили в донском следкоме, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В министерстве также напомнили жителям о правилах безопасности в быту и призвали внимательно следить за газовым оборудованием, особенно в зимний период.

