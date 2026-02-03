Запад пообещал Украине трехуровневую военную помощь при перемирии: что это значит

Украина согласовала с США и странами Евросоюза план совместных военных действий на случай, если Россия нарушит возможное будущее перемирие. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.
По данным FT, детали многоуровневого ответа на вероятные нарушения неоднократно обсуждались украинскими, американскими и европейскими чиновниками в декабре и январе.
Согласно плану, первое нарушение режима прекращения огня со стороны должно вызвать реакцию в течение суток. Она начнется с дипломатических предупреждений и, если потребуется, ответных действий украинской армии.
Если боевые действия не прекратятся, в дело вступит второй этап. К ответным мерам присоединится так называемая «коалиция желающих» из ряда стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Исландии и Турции.
В случае же начала масштабной атаки, третий этап плана предусматривает скоординированный военный ответ с участием США. Он последует в течение 72 часов после первоначального нарушения перемирия. При этом переговоры по урегулированию конфликта продолжаются. Представители Украины, России и США встретятся в Абу-Даби в среду и четверг.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия выступает за долгосрочный и полноценный мир, а не перемирие. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Москва остается открытой к переговорам.