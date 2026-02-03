Запад пообещал Украине трехуровневую военную помощь при перемирии: что это значит

В случае же начала масштабной атаки, третий этап плана предусматривает скоординированный военный ответ с участием США. Он последует в течение 72 часов после первоначального нарушения перемирия. При этом переговоры по урегулированию конфликта продолжаются. Представители Украины, России и США встретятся в Абу-Даби в среду и четверг.