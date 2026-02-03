Шойгу во время поездки в Мьянму передал лидеру страны послание Путина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Мьянму передал лидеру страны послание президента России Владимира Путина. В документе подтверждалось, что Москва нацелена на углубление сотрудничества с Мьянмой. Об этом Шойгу сообщил в интервью ТАСС.
Российский политик отметил, что цель поездки в Мьянму — выразить поддержку властям страны на фоне лживых нарративов об изоляции страны на международной арене.
«Передал мьянманскому лидеру послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором он подтвердил нацеленность на продвижение всего комплекса российско-мьянманских связей в соответствии с достигнутыми ранее на высшем уровне договоренностями, а также на углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах», — отметил он.
Шойгу также добавил, что в составе российской делегации были не только силовики, но и представители экономических ведомств, а также представители компаний.
Накануне в Нейпьидо, столице Республики Союз Мьянма, состоялась значимая встреча на высоком уровне — заместитель министра обороны Российской Федерации Василий Осьмаков встретился с министром обороны Мьянмы, генералом Маунг Маунг Эйем.