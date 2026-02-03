Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

3-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США провел в Польше учения с боевой стрельбой на БМП Bradley на полигоне Бемово-Писки, расположенном примерно в 60 км от Калининградской области и 90 км от границы с Белоруссией. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Как передает издание, маневры были направлены на отработку действий в зимних условиях, управление подразделениями и движение в плотных боевых порядках.

В учениях применялись модернизированные Bradley версии M2A3 с улучшенной цифровой архитектурой, повышающей ситуационную осведомленность и скорость поражения целей. Аналитики расценили маневры как демонстрацию силы на фоне усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Авторы публикации обратили внимание, что ранее американские боевые машины пехоты Bradley подвергались критике из-за ограниченной живучести и значительных потерь в ходе боевых действий на Украине, однако США продолжают модернизацию парка машин и наращивание бронетанкового присутствия у границ России и Белоруссии.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что Bradley, которые активно рекламировались как надежная техника, часто выходят из строя после одного-двух ударов беспилотников, несмотря на установленную динамическую защиту.

