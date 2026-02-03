MWM: Армия США развернула БМП Bradley для демонстрационной стрельбы у границ РФ

3-й батальон 8-го кавалерийского полка армии США провел в Польше учения с боевой стрельбой на БМП Bradley на полигоне Бемово-Писки, расположенном примерно в 60 км от Калининградской области и 90 км от границы с Белоруссией. Об этом пишет Military Watch Magazine.