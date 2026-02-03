В Шелехове мужчина предстанет перед судом по обвинению в гибели рабочего

В Шелехове перед судом предстанет 39-летний мужчина, который стал виновником трагедии на строительной площадке, где погиб рабочий. Обвиняемый нарушил правила безопасности при проведении работ.
Мужчина наклонился на край люльки и случайно зажал джойстик управления СУ СКР по Иркутской области.
— Трагедия случилась 17 сентября 2024 года, когда группа рабочих занималась монтажом тепловой изоляции в производственном здании. Машинист автогидроподъемника, игнорируя меры безопасности, передал управление люлькой одному из рабочих, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Во время выполнения работ по утеплению трубопровода мужчина наклонился на край люльки и случайно зажал джойстик управления, из-за этого люлька начала подниматься. В результате рабочий оказался зажатым между корпусом люльки и трубопроводом. От полученных травм он умер на месте. Теперь прокуратура направила уголовное дело с обвинительным заключением в суд.
