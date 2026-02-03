В Шелехове мужчина предстанет перед судом по обвинению в гибели рабочего

Во время выполнения работ по утеплению трубопровода мужчина наклонился на край люльки и случайно зажал джойстик управления, из-за этого люлька начала подниматься. В результате рабочий оказался зажатым между корпусом люльки и трубопроводом. От полученных травм он умер на месте. Теперь прокуратура направила уголовное дело с обвинительным заключением в суд.