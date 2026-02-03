Россиянам объяснили, почему мат никуда не исчез и зачем его запрещают

По словам ученого, распространенное представление о «более чистой» речи в прошлом не соответствует действительности. В советский период обсценная лексика действительно отсутствовала в печатных изданиях из-за жесткой цензуры, однако в устном общении она использовалась широко. Мат функционировал в школах, дворах и рабочих коллективах, оставаясь частью повседневной речи. Отсутствие интернета лишь ограничивало публичную фиксацию, но не само явление.