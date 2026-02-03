Россиянам объяснили, почему мат никуда не исчез и зачем его запрещают

В России 3 февраля неофициально отмечается День борьбы с ненормативной лексикой. О том, стало ли мата больше, можно ли его запретить и почему ученым трудно изучать этот пласт языка, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на доктора филологических наук Анатолия Баранова.
По словам ученого, распространенное представление о «более чистой» речи в прошлом не соответствует действительности. В советский период обсценная лексика действительно отсутствовала в печатных изданиях из-за жесткой цензуры, однако в устном общении она использовалась широко. Мат функционировал в школах, дворах и рабочих коллективах, оставаясь частью повседневной речи. Отсутствие интернета лишь ограничивало публичную фиксацию, но не само явление.
Баранов указывает, что мат изначально относится к устной культуре и живет по собственным правилам. Он может использоваться как фоновая лексика — в роли междометий, либо в замещающем режиме, когда нецензурные слова подменяют обычные существительные. Последний вариант характерен для среды, где словарный запас сокращен до минимума, и отражает явление полуязычия — неспособность точно формулировать мысли и эмоции средствами литературного языка.
Именно поэтому, отмечает ученый, запреты на мат необходимы. Табу придает обсценной лексике эмоциональную силу и стилистическую выделенность. Без ограничений она теряет свою функцию и превращается в обыденный шум. При этом попытки полного искоренения мата, по его оценке, результата не дадут — он будет продолжать существовать в непубличных формах.
Лингвист также обращает внимание, что обсценная лексика со временем меняется. Ряд выражений, известных по древнерусским источникам, полностью исчез из употребления, другие утратили прежние значения или используются в ином контексте. Этот процесс подчиняется тем же законам, что и развитие всего языка.
Несмотря на это, в академической среде изучение мата остается проблемной темой. Формального запрета нет, однако действует негласное табу. По словам Баранова, защитить научную работу, целиком посвященную обсценной лексике, затруднительно по этическим причинам, из-за чего данный пласт языка остается слабо исследованным.
При этом ученый подчеркивает, что мат — часть реальной языковой картины общества. Его использование недопустимо в публичной сфере, но игнорировать его существование науке невозможно, поскольку без этого невозможно полноценное описание современной русской речи.
