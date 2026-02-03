Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦКС простил жителям Челябинской области пени за вывоз мусора на 23 млн рублей

Южноуральцам простили долги за мусор.

Источник: Комсомольская правда

Регоператор «Центр коммунального сервиса» списал штрафы за просрочку платежей на крупную сумму — 23,4 млн рублей. Предновогодняя акция охватила более 90 тысяч семей в Челябинской области. Участники должны были оплатить основной долг за вывоз мусора до 31 декабря, и за это им прощали пени.

В пресс-службе регоператора сообщили, что самыми активными оказались жители Челябинского кластера — здесь акцией воспользовались более 70 тысяч человек. В среднем с одного лицевого счёта списали около 160 рублей. В Карабашском кластере средняя сумма списания составила 304 рубля, а в Магнитогорском — 750 рублей.

— Такие акции мы проводим редко, поэтому рекомендуем не копить долги, а своевременно все оплачивать, — рассказала коммерческий директор Центра коммунального сервиса Екатерина Титова.