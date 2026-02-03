Кушве с восстановлением отопления помогают другие города. 2 февраля состоялась комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросу восстановительных работ на котельной «Уральская». Глава Кушвы Михаил Слепухин вместе с министром ЖКХ Алексеем Рубцовым и управляющим администрацией Горнозаводского округа Евгением Каюмовым посетили котельную.
Напомним, что проблемы с отоплением сохраняются в Кушве с 20 января из-за аварии на котельной. Ситуацией уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.
— По поручению губернатора Дениса Владимировича Паслера Министерством общественной безопасности к нам направлена мобильная дизельная котельная. Котельная уже приехала в город, началась установка, — сообщил Михаил Слепухин в своих социальных сетях.
Отмечается, что новая котельная расходует большое количество дизельного топлива — до 3 тонн в сутки. На первые дни с топливом поможет «Волковский ГОК».
Для ремонта котельной «Уральская» Кушвинский завод прокатных валков выделил бригаду из своих рабочих, а помощь с материалами окажет «Святогор». На сегодняшний день на котельной круглосуточно работают 15 человек.
Глава Кушвы также отметил, что жителям улиц Уральская и Рабочая произведут перерасчет отопления за январь и февраль.