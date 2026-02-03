Более 5,5 тыс. лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта в 2026 году

В частности, с 2018 года подъемники в домах, обслуживаемых региональным оператором, меняются строго через 25 лет службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. При этом если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.