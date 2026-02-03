Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 5,5 тыс. лифтов заменят в Москве в рамках программы капремонта в 2026 году

Больше всего новых подъемников установят в Юго-Западном административном округе — 816.

Источник: Freepik

Более 5,5 тысячи лифтов заменят специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Больше всего новых подъемников установят в Юго-Западном административном округе — 816. Еще 764 и 672 появятся в Южном и Восточном округах соответственно.

«Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысячи лифтов», — напомнил вице-мэр.

Особое внимание в таких работах уделяется соблюдению сроков эксплуатации лифтов, поскольку подобное оборудование относится к категории повышенной опасности и требует регулярных проверок, а также своевременной замены.

В частности, с 2018 года подъемники в домах, обслуживаемых региональным оператором, меняются строго через 25 лет службы без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. При этом если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов.

Бирюков также отметил, что для замены используются отечественное оборудование, полностью соответствующие современным требованиям безопасности и комфорта.

Ранее сообщалось, что специалисты КГХ приступили к выполнению капитального ремонта жилых домов в рамках программы на 2026 год в конце января. Программа охватывает около 30 тысяч домов площадью более 300 миллионов квадратных метров.

Работы в зимний период включают ремонт электроснабжения, газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвалов, мусоропроводов и подъездов. Фасады и кровли, в свою очередь, обновляют после установления положительных температур.