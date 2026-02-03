Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ночью нанесли самый массированный за месяц удар по энергетике Украины

Ночью был нанесен самый массированный за месяц комбинированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам энергетики на Украине. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщают местные сообщества.

Ночью был нанесен самый массированный за месяц комбинированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам энергетики на Украине. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщают местные сообщества.

По полученной информации, было запущено от 350−500 беспилотников и до 65 ракет.

— Предварительно, под новый удар попали ТЭЦ-6 в Харькове, Приднепровская ТЭС в Днепропетровске, Трипольская ТЭС в Киевской области, Дарницкая ТЭЦ в Киеве, подстанции в Харькове и Одессе, Ладыжинская ТЭС в Виннице, — передает RT.

В результате ударов без света остались Чугуев, часть Харькова и Сумской области. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе сливают воду из труб в 829 домах, чтобы они не лопнули.

Официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.

В этот же день сообщалось, что очередные мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. При этом в Днепропетровске наблюдаются перебои с электричеством.

2 февраля сообщалось, что военнослужащие ВС РФ нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пусковым установкам зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины.