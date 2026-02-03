Ричмонд
Синоптик Леус: Москва обновила температурный минимум зимы

3 февраля стало самым холодным днем этой зимы в Москве.

Источник: Аргументы и факты

В Москве во вторник, 3 февраля, зафиксирована минимальная температура с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

Он напомнил, что ранее самым холодным днем этой зимы в Москве считалось 1 февраля, когда столбики термометров опустились до 21 градуса мороза.

По словам синоптика, к 8 часам утра на метеостанции ВДНХ температура опустилась до −21,1°C.

«Это на 0,1° ниже, чем было у прежнего морозного лидера этой зимы, 1 февраля», — отметил Леус, пообещав рассказать подробности чуть позже.

Ранее синоптик Ильин назвал день в феврале, когда температура повысится до нуля.