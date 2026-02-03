Минсвязи сказало, почему полностью не отменили роуминг между Беларусью и Россией

В Министерстве связи и информатизации объяснили, почему еще не сделали полную отмену роуминга между Беларусью и Россией. Об этом первый замглавы Минсвязи Павел Ткач рассказал на СТВ.
Представитель Минсвязи напомнил, что вопрос роуминга решался в течение примерно пяти лет. И с 1 марта 2025-го абоненты белорусских сетей либо абоненты из РФ при поездке на территории Союзного государства получают 150 минут входящих бесплатно в месяц, 150 минут исходящих за счет времени, которое включено в тарифный пакет, а также — до 5 гигабайт интернет-трафика по тарифам домашней сети.
При этом Ткач пояснил, что полную отмену роуминга не сделали, прежде всего, из-за технического вопроса. А также высоких издержек из-за работы сразу трех операторов на одного абонента.
— Когда мы в роуминге, у нас всегда работает как минимум три оператора: оператор домашней сети, оператор гостевой сети и транзитный оператор. И, соответственно, издержки выше, чем когда человек разговаривает в собственной сети, — уточнил он.
В связи с этим была ограничена прибыль для операторов.
— Сейчас нет ни одной жалобы на то, что где-то там либо тарифы высокие, либо этого трафика недостаточно, их нет вообще, — заключил заместитель министра связи и информатизации.
К слову, в конце января МИД России сообщал, что роуминг между Беларусью и Россией хотят полностью отменить.
