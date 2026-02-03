Минсвязи сказало, почему полностью не отменили роуминг между Беларусью и Россией

Представитель Минсвязи напомнил, что вопрос роуминга решался в течение примерно пяти лет. И с 1 марта 2025-го абоненты белорусских сетей либо абоненты из РФ при поездке на территории Союзного государства получают 150 минут входящих бесплатно в месяц, 150 минут исходящих за счет времени, которое включено в тарифный пакет, а также — до 5 гигабайт интернет-трафика по тарифам домашней сети.