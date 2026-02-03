В МВД раскрыли банду аферистов, похитивших более 1 млрд выплат для инвалидов

«Предварительный ущерб может превышать 1 млрд рублей», — сказал он.
По словам Курносенко, злоумышленники изготовляли фиктивные документы о самостоятельной покупке людьми с ограниченными возможностями технических средств реабилитации и представляли их в региональные подразделения социальных фондов для получения компенсаций.
Начальник главка подчеркнул, что такие хищения создают сложности в нормальном обеспечении граждан средствами реабилитации, особенно в условиях специальной военной операции. В связи с выявленными преступлениями возбуждены и расследуются 19 уголовных дел, аналогичные факты проверяются в Московской области и Тюменской области.
Ранее Минюст России предложил внести изменения в порядок подачи исков по делам о телефонном мошенничестве. Согласно законопроекту, потерпевшие смогут выбирать, где подавать заявление: по месту жительства ответчика, по своему месту проживания или по месту ведения уголовного дела о хищении средств с банковского счёта.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.