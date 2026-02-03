Ричмонд
В МВД раскрыли банду аферистов, похитивших более 1 млрд выплат для инвалидов

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыли межрегиональную организованную группу, которая похитила свыше 1 миллиарда рублей из компенсационных выплат на технические средства реабилитации. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«Предварительный ущерб может превышать 1 млрд рублей», — сказал он.

По словам Курносенко, злоумышленники изготовляли фиктивные документы о самостоятельной покупке людьми с ограниченными возможностями технических средств реабилитации и представляли их в региональные подразделения социальных фондов для получения компенсаций.

Начальник главка подчеркнул, что такие хищения создают сложности в нормальном обеспечении граждан средствами реабилитации, особенно в условиях специальной военной операции. В связи с выявленными преступлениями возбуждены и расследуются 19 уголовных дел, аналогичные факты проверяются в Московской области и Тюменской области.

Ранее Минюст России предложил внести изменения в порядок подачи исков по делам о телефонном мошенничестве. Согласно законопроекту, потерпевшие смогут выбирать, где подавать заявление: по месту жительства ответчика, по своему месту проживания или по месту ведения уголовного дела о хищении средств с банковского счёта.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.