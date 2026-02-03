Четыре часа плыл в море, два километра бежал по суше: подросток отчаянно пытался спасти тонущую семью

13-летний мальчик спас свою мать и двух младших брата и сестру, четыре часа плывя в сумерках после того, как тех унесло в море на юго-западе Западной Австралии. Об этом сообщает Тhe Guardian.
Семья отдыхала в Квиндалупе, в 200 км к югу от Перта, когда в пятницу, 30 января, днем, сильный ветер отнес их надувные доски для серфинга и байдарку в открытое море у залива Географ.
Сначала парень четыре часа плыл к берегу. Потом ему пришлось бежать еще два километра, чтобы добраться до телефона. После этого экстренно была мобилизована поисково-спасательная группа, собранная из разных ведомств, включая водную полицию Западной Австралии, местных добровольцев морской спасательной службы и спасательный вертолет Западной Австралии.
47-летнюю женщину, 12-летнего мальчика и 8-летнюю девочку нашел спасательный вертолет спустя несколько часов. Семья держалась, зацепившись за доску для серфинга. Все трое были успешно спасены.
В прошлом году на пляже вблизи Бердянска могла произойти трагедия: двух девочек 10 и 7 лет унесло в открытое море на простом сапборде. Отец не смог до них доплыть, но, к счастью, на помощь пришли инспекторы ГИМС.
Ранее мама, папа и 11-летняя дочка решили поплавать на сапах в Новороссийске. Они отплыли далеко от берега, а вернуться назад не хватило сил. По счастливой случайности семью заметили местные рыбаки и спасли.