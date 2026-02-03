Инфекция коварна и очень опасна: эпидемиолог рассказал, что делать при первых симптомах кишечной инфекции

Специалист объяснил, что многие возбудители, такие как ротавирусы, передаются не только через пищу и воду, но и воздушно-капельным путем, что приводит к быстрому распространению инфекции в семьях и детских коллективах. Особую опасность кишечные инфекции представляют для детей, у которых обезвоживание из-за потери жидкости может развиться стремительно, за считанные часы. Кроме того, такие симптомы, как рвота, могут сопровождать не только кишечные инфекции, но и менингит или острые хирургические патологии.