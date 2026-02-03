Инфекция коварна и очень опасна: эпидемиолог рассказал, что делать при первых симптомах кишечной инфекции

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Башкирии, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов дал важные рекомендации по действиям при первых симптомах острых кишечных инфекций. Он подчеркнул, что эта группа заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами и простейшими, очень распространена и коварна.
Специалист объяснил, что многие возбудители, такие как ротавирусы, передаются не только через пищу и воду, но и воздушно-капельным путем, что приводит к быстрому распространению инфекции в семьях и детских коллективах. Особую опасность кишечные инфекции представляют для детей, у которых обезвоживание из-за потери жидкости может развиться стремительно, за считанные часы. Кроме того, такие симптомы, как рвота, могут сопровождать не только кишечные инфекции, но и менингит или острые хирургические патологии.
Мухаметзянов призвал немедленно обращаться к врачу при первых признаках недомогания, предупредив об опасности самодиагностики. Эксперт рекомендовал в случае подозрения на инфекцию прежде всего выпаивать больного водой или аптечными солевыми растворами маленькими порциями каждые 5−10 минут, использовать сорбенты по инструкции и контролировать температуру, применяя только разрешенные врачом жаропонижающие. Он категорически запретил без назначения врача давать антибиотики или противовирусные препараты, так как это может навредить. При появлении тошноты, болей в животе, слабости или температуры необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.
