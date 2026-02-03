Ричмонд
Хабаровчане смогут бесплатно провериться на онкозаболевания

К профилактической акции может присоединиться любой желающий.

Источник: Хабаровский край сегодня

Бесплатные обследования для раннего выявления предраковых заболеваний проведут в Хабаровске в предстоящие выходные. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», акция «Внимание к себе — защита от рака!» станет итоговой в рамках проходящей Недели профилактики онкологических заболеваний.

— Акция продемонстрирует жителям важность ранней диагностики онкологических заболеваний. К сожалению, сегодня нередки случаи рака среди граждан репродуктивного возраста. Заболевания, выявленные на ранних стадиях, излечимы в большинстве случаев, — говорит директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Таранец.

Пройдет профилактическое мероприятие 7 февраля с 11 до 16 часов в ТЦ Броско Молл. За это время участники акции могут пройти обследования для раннего выявления предраковых заболеваний на открытых участках тела (лицо, руки, зона декольте) — их проведут врачи Краевого кожно-венерологического диспансера. Специалисты Краевого клинического центра онкологии сделают УЗИ щитовидной железы, также будет проводить свои консультации врач онколог-маммолог. Помимо обследований организаторы акции предоставят посетителям возможность познакомиться с реальными историями женщин, победивших рак.

Обследование на раннее выявление предраковых заболеваний кожи проведут и в Амурске. Прием организуют 6 февраля в филиале Краевого кожно-венерологического диспансера (улица Амурская, 7а) с 11 до 16 часов.

В Центре общественного здоровья уточнили, что в рамках тематической недели в медицинских организациях края пройдут просветительские мероприятия. Пациенты узнают о ранних признаках онкологических заболеваний и современных возможностях диагностики.