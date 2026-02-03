Хабаровчане смогут бесплатно провериться на онкозаболевания

Пройдет профилактическое мероприятие 7 февраля с 11 до 16 часов в ТЦ Броско Молл. За это время участники акции могут пройти обследования для раннего выявления предраковых заболеваний на открытых участках тела (лицо, руки, зона декольте) — их проведут врачи Краевого кожно-венерологического диспансера. Специалисты Краевого клинического центра онкологии сделают УЗИ щитовидной железы, также будет проводить свои консультации врач онколог-маммолог. Помимо обследований организаторы акции предоставят посетителям возможность познакомиться с реальными историями женщин, победивших рак.