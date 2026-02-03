В Братске умер известный музыкант и педагог Олег Матаев

В Братске умер преподаватель Детской школы искусств № 3 Олег Васильевич Матаев. Об этом сообщили в департаменте культуры города.
Олег Матаев умер 30 января. Он был заслуженным педагогом и музыкантом, с 1998 года работавшем в ДШИ № 3.
«С его приходом появились духовые оркестры и ансамбли, а также открылся класс редких медных инструментов — валторны, тромбона, трубы и тубы. Много лет он оставался единственным преподавателем по этому профилю и руководил несколькими коллективами», — рассказали в департаменте культуры.
Уход преподавателя стал большой потерей для культуры Братска.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске умер заслуженный юрист Владимир Татарников.