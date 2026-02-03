Масленичные гуляния пройдут в Перми 21 и 22 февраля

«Масленичные забавы» пройдут в парках и садах Перми в выходные 21 и 22 февраля, рассказали в учреждении «ПермьПарк».
Провожать зиму планируется с анимацией, конкурсами, танцами и выступлениями творческих коллективов. Вход на все мероприятия свободный.
21 февраля (суббота):
Парк «Счастье есть».
Время: 12:00.
Программа: Большая анимационная программа, конкурсы, танцы и песни.
В концертной программе участвуют: Фолк-группа «Груша», народный ансамбль русской песни «Сказы», танцевальный проект «GROMOVSHOW».
Сад им. В. Л. Миндовского.
Время: 12:00.
Программа: Яркая анимация, игры, танцы и песни.
В концертной программе участвуют: Продюсерский центр «Stars», танцевальная студия «Lam», дуэт «Love stories», образцовая хореографическая студия «Веселые человечки», танцевальный проект «GROMOVSHOW».
22 февраля (воскресенье):
Сад им. Я. М. Свердлова.
Время: 12:00.
Программа: Анимационная программа с играми, конкурсами и танцами от центра «Луч».
Парк им. А. П. Чехова.
Время: 14:00.
Программа: Яркая анимация, игры, веселые конкурсы и творческие номера от ДК им. А. П. Чехова.