Когда волгоградцам принесут пенсии и пособия в феврале 2026 года

Детские пособия за январь на банковские карты перечислят 3 февраля. В этот день мамам придут единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплаты на ребенка военного и пособие по уходу до полутора лет неработающим. 5 февраля на счета поступят ежемесячные выплаты из средств маткапитала.