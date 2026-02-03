Когда волгоградцам принесут пенсии и пособия в феврале 2026 года

Когда волгоградцы получат пенсии и пособия в феврале 2026 года и на какие дни придутся даты выплат на банковские карты, рассказали в СФР по Волгоградской области.
Детские пособия за январь на банковские карты перечислят 3 февраля. В этот день мамам придут единое пособие на детей до 17 лет и беременным, выплаты на ребенка военного и пособие по уходу до полутора лет неработающим. 5 февраля на счета поступят ежемесячные выплаты из средств маткапитала.
Пособие по уходу за детьми до полутора лет работающим родителям перечислят 6 февраля, так как дата выплаты по графику — 8 февраля — приходится в 2026-м на выходной.
Пенсии перечислят волгоградцам на карты по графику выплат — 4 и 11 февраля. А вот тем, кто получает ее 21 числа, деньги придут раньше — 20 февраля. Также из-за выходного.
Тем, кто получает выплаты через почту, почтальоны доставят их по своему графику.