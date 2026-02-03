Ричмонд
В центре Кельна хотят закрыть супермаркет из-за краж и наркоманов

Владелец супермаркета в центральной части Кельна планирует закрыть филиал из-за резкого роста карманных краж.

Источник: Аргументы и факты

Владелец одной из филиалов супермаркета в центральной части Кёльна планирует закрыть магазин из-за резкого роста карманных краж, наркопотребления даже внутри помещений и общей небезопасной обстановки в районе станции Appellhofplatz.

Как рассказал владелей магазина Лутц Рихрат, без частной охраны работать невозможно — пришлось закрыть туалеты, так как люди употребляют в них наркотики. По этой причине он сомневается в необходимости продлевать аренду в центре города.

«Проблемы действительно очень очевидны — и их, скорее всего, будет только больше», — говорит он в беседе с Kölnische Rundschau.

Кёльнские транспортные власти также планируют с апреля закрывать станцию Appellhofplatz ночью, чтобы снизить количество проблемных ситуаций. Пока неизвестно, повлияет ли это на ситуацию вокруг магазина.