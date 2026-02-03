Уголовной ответственности для владельца агрессивных собак требует 71-й микрорайон Владивостока

В коллективном обращении жители дома № 17 и соседних домов по улице Нейбута утверждают, что ими неоднократно подавались заявления в правоохранительные органы, однако никакой реакции и реальной правовой оценки действий безответственного владельца овчарок не последовало, хотя в действиях (и бездействии) гражданина есть явные признаки нарушений законодательства. Хозяин, как указывают жильцы, нарушает статью 8.52 КоАП РФ — нарушение правил содержания и выгула животных, а натравливание собак на чужих питомцев имеет признаки преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Так как натравливание алабаев происходит в присутствии других людей, в том числе детей, возможно, это можно расценивать и как угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, статья 119 УК РФ.