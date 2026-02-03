Уголовной ответственности для владельца агрессивных собак требует 71-й микрорайон Владивостока

Жильцы пишут, что мужчина выгуливает собак, предположительно породы среднеазиатская овчарка (алабай), без намордников и поводков либо на ослабленных поводках, которые почти не ограничивают перемещение животных. Алабаи проявляют агрессию к другим животным, но хозяин не пресекает эти проявления агрессии.
Нередко такие нападения имеют тяжкие последствия. За последний месяц наиболее серьёзно пострадали от агрессивных алабаев: лабрадор, которого выгуливал ребёнок, у питомца повреждены шейные и грудные позвонки, ему требуется хирургическая операция и многочисленные процедуры; сиба-ину, также находившийся на выгуле с хозяином, животному требуется длительное лечение; сторожевая собака, охранявшая автостоянку, после нападения алабаев у неё тяжёлые травмы конечностей.
По словам очевидцев, на уличную сторожевую собаку мужчина натравил своих овчарок сам, подведя животных поближе.
В коллективном обращении жители дома № 17 и соседних домов по улице Нейбута утверждают, что ими неоднократно подавались заявления в правоохранительные органы, однако никакой реакции и реальной правовой оценки действий безответственного владельца овчарок не последовало, хотя в действиях (и бездействии) гражданина есть явные признаки нарушений законодательства. Хозяин, как указывают жильцы, нарушает статью 8.52 КоАП РФ — нарушение правил содержания и выгула животных, а натравливание собак на чужих питомцев имеет признаки преступления, предусмотренного статьёй 245 УК РФ — жестокое обращение с животными. Так как натравливание алабаев происходит в присутствии других людей, в том числе детей, возможно, это можно расценивать и как угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, статья 119 УК РФ.
Жильцы просят чиновников дать правовую оценку действиям владельца собак, привлечь его к административной и/или уголовной ответственности, рассмотреть вопрос о конфискации собак как источника повышенной опасности или принять иные меры обеспечения безопасности жителей, в том числе детей, и животных, привлечь к проверке Роспотребнадзор и иные контролирующие и надзорные органы. Если реакции на обращение не последует, авторы готовы обращаться в вышестоящие правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет и СМИ.