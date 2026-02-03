Суд взыскал с омича свыше 62 тысяч рублей за управление каршерингом в состоянии опьянения

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 14 октября 2023 года мужчина управлял автомобилем марки Chery в городе Зеленодольск Республики Татарстан, имея явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.