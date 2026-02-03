Ричмонд
Суд взыскал с омича свыше 62 тысяч рублей за управление каршерингом в состоянии опьянения

Кировский районный суд города Омска удовлетворил иск компании-оператора к омичу в нарушении правил аренды транспортного средства.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд города Омска взыскал с жителя Омска более 62 тысяч рублей в пользу компании-оператора каршеринга за управление арендованным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 14 октября 2023 года мужчина управлял автомобилем марки Chery в городе Зеленодольск Республики Татарстан, имея явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, за что был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В результате правонарушения транспортное средство было эвакуировано и помещено на специализированную стоянку. Согласно условиям договора аренды, подобные действия влекут за собой финансовую ответственность арендатора, включающую возмещение расходов на эвакуацию, штрафные санкции и задолженность по аренде. Суд обязал ответчика выплатить общую сумму свыше 62 тысяч рублей.

Решение районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение установленного законодательством срока. Данный случай подчеркивает ответственность пользователей сервисов краткосрочной аренды автомобилей за соблюдение правил дорожного движения и условий договора.

Ранее мы писали, что сотрудник ФССП спас потерявшую сознание омичку на оживленной улице.