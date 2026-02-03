7 и 8 февраля Хабаровск станет столицей кофейного мастерства

Битва начнётся в 10:00. Атмосфера обещает быть насыщенной: в воздухе — аромат свежеобжаренного кофе, на сцене — напряжение и мастерство. Каждый бариста должен за 15 минут приготовить и презентовать три пары напитков: два эспрессо, два молочных и два альтернативных. При этом все участники находятся в равных условиях: им предоставят одинаковый кофе, оборудование, молоко и воду.
Организаторы подошли к мероприятию с размахом. Для конкурсной программы заготовлено 40 кг кофе — по 2 кг на тренировку и по 0,5 кг на выступление каждого участника. А если считать вместе с дегустацией и ярмаркой «Сделано в Хабаровском крае», общий объём обжаренного зерна достигнет почти 150 кг. Ярмарка станет отдельным праздником для гостей. На прилавках — кофе, чай, шоколад и кондитерские изделия от местных производителей.
Среди гостей — звёзды кофейной индустрии. В Хабаровск приедет чемпион мира по приготовлению кофе в турке Сергей Блинников. Он вместе с другими экспертами будет оценивать мастерство участников.
Победа — не просто почётный титул. Победитель получит шанс выступить на финальном этапе премии в Москве и побороться за звание лучшего бариста страны.
Так что