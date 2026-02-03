Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

7 и 8 февраля Хабаровск станет столицей кофейного мастерства

16 бариста сойдутся в кофейной битве на хабаровской сцене.

Источник: Elisa Schu/dpa/picture-alliance/TASS

7—8 февраля Хабаровск превратится в эпицентр кофейной культуры: в кинотеатре «Гигант» (ул. Запарина, 73) пройдёт отборочный этап Национальной премии «Бариста года». За право представлять Дальний Восток на всероссийском финале поборются 16 участников из Хабаровского края, Приморья и Магадана, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Битва начнётся в 10:00. Атмосфера обещает быть насыщенной: в воздухе — аромат свежеобжаренного кофе, на сцене — напряжение и мастерство. Каждый бариста должен за 15 минут приготовить и презентовать три пары напитков: два эспрессо, два молочных и два альтернативных. При этом все участники находятся в равных условиях: им предоставят одинаковый кофе, оборудование, молоко и воду.

Организаторы подошли к мероприятию с размахом. Для конкурсной программы заготовлено 40 кг кофе — по 2 кг на тренировку и по 0,5 кг на выступление каждого участника. А если считать вместе с дегустацией и ярмаркой «Сделано в Хабаровском крае», общий объём обжаренного зерна достигнет почти 150 кг. Ярмарка станет отдельным праздником для гостей. На прилавках — кофе, чай, шоколад и кондитерские изделия от местных производителей.

Среди гостей — звёзды кофейной индустрии. В Хабаровск приедет чемпион мира по приготовлению кофе в турке Сергей Блинников. Он вместе с другими экспертами будет оценивать мастерство участников.

Победа — не просто почётный титул. Победитель получит шанс выступить на финальном этапе премии в Москве и побороться за звание лучшего бариста страны.

Так что 7—8 февраля в Хабаровске будет не просто кофе. Здесь будут страсть, точность и вкус — всё, что делает кофейное искусство живым и захватывающим.