7 и 8 февраля Хабаровск станет столицей кофейного мастерства

Битва начнётся в 10:00. Атмосфера обещает быть насыщенной: в воздухе — аромат свежеобжаренного кофе, на сцене — напряжение и мастерство. Каждый бариста должен за 15 минут приготовить и презентовать три пары напитков: два эспрессо, два молочных и два альтернативных. При этом все участники находятся в равных условиях: им предоставят одинаковый кофе, оборудование, молоко и воду.