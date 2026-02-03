Минэкономразвития подготовило поправки о сроках давности по делам о приватизации

Минэкономразвития представило проект закона об установлении сроков давности по делам о приватизации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ведомство и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Сообщается, что предложенный министерством законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс. В документе предусматривается, что иск об отмене сделки по приватизации можно будет подать в течение десяти лет с момента ее совершения.
«При любых основаниях подачи исков в суд по отмене сделок по приватизации будет действовать пресекательный срок в 10 лет», — сообщил источник издания.
Напомним, проживающие в неприватизированных квартирах россияне существенно ограничены в правах на распоряжение недвижимостью. Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский ранее рассказал, что нельзя делать с неприватизированной квартирой.