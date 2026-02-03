Прокуратура требует срочно расселить аварийное здание в Омске

Прокуратура Кировского округа Омска подала в суд иск о немедленном расселении жильцов аварийного дома № 105 на улице Южной. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа 3 февраля.
Здание было признано непригодным для проживания еще в апреле 2024 года, однако установленный срок расселения заканчивается только в 2031 году. Проверка показала, что техническое состояние несущих конструкций, в том числе наружных стен и фундамента, создает прямую угрозу жизни и здоровью людей из-за риска обрушения.
В связи со сложившейся ситуацией прокуратура в судебном порядке потребовала обязать омскую администрацию срочно принять меры. Исковое заявление сейчас находится на рассмотрении.
