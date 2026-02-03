Собянин рассказал о результатах проекта «Производительность труда» в Москве

Напомним, в ноябре Сергей Собянин проинформировал, что Москва продолжит поддерживать бизнес при создании новых производств в рамках стратегии промышленного развития до 2030 года. Он отметил, что с 2017 года было заключено 36 подобных соглашений. При этом были запущены девять производств, включая выпуск лекарств, комплектующих для транспорта и продукции молочных комбинатов.