Собянин рассказал о результатах проекта «Производительность труда» в Москве

Свыше 15 миллиардов рублей были получены бизнесом в Москве за четыре года благодаря реализации проекта «Производительность труда», сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
Он обратил внимание, что такой результат был достигнут без дополнительных финансовых вложений. По словам мэра, эффект дали оптимизация бизнес-процессов и устранение операционных потерь.
«К проекту присоединились 535 компаний. Активную фазу завершили 480 предприятий», — уточнил Собянин в своём канале в мессенджере Max.
Глава города отметил, что проект позволил им увеличить производительности труда в среднем на 52 процента. Кроме того, удалось сократить на 33 процента продолжительность процессов и 32 процента — объемы незавершенного производства.
Мэр Москвы подчеркнул, что основное внимание уделяется отраслям с низкой производительностью, но большим потенциалом роста. В их число вошли: обрабатывающая промышленность (59 процентов), торговля (14 процентов), строительство (семь процентов), туризм (шесть процентов) и транспортировка и хранение (пять процентов).
Он также написал, что только в течение 2025 года более 750 сотрудников были обучены способам бережливого производства. Помимо этого, свыше 100 специалистов стали сертифицированными тренерами.
Собянин подчеркнул, что российская столица первой в стране начала внедрять инструменты повышения производительности в компаниях вне контура федерального проекта. Глава города добавил, что для организаций малого и среднего бизнеса запущены бесплатные дистанционные курсы «Свое дело: новый уровень» и «Свое дело: новый уровень ПРО».
Мэр выразил уверенность, что число эффективных предприятий в столице РФ увеличится.
Напомним, в ноябре Сергей Собянин проинформировал, что Москва продолжит поддерживать бизнес при создании новых производств в рамках стратегии промышленного развития до 2030 года. Он отметил, что с 2017 года было заключено 36 подобных соглашений. При этом были запущены девять производств, включая выпуск лекарств, комплектующих для транспорта и продукции молочных комбинатов.