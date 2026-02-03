Выплаты пострадавшим от аварии в Бодайбо начнут перечислять 5 февраля

Также власти обсуждают расселение 14 аварийных домов. Два дома переселят в этом году, один — в следующем. Для оставшихся 11 домов, которые не вошли в плановые программы, ищут возможность получить деньги досрочно. Всего нужно переселить 119 семей. 13 домов финансирует специальный фонд, а один дом, ставший аварийным после пожара, администрация расселит за свой счет.