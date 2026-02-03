Выплаты пострадавшим от аварии в Бодайбо начнут перечислять 5 февраля

Власти вновь обсудили ситуацию в Бодайбо, где с 31 января действует режим ЧС. Как пояснили в местной администрации, в зоне аварии остаются 56 домов, а также два учебных заведения. К 3 февраля рабочие смонтировали обходной трубопровод длиной 741 метр. Главная задача сейчас — возобновить подачу воды на насосную станцию и котельные.
— На 12:00 котельная «МОСОТРЯД-44» уже растоплена и постепенно подключает ближайшие объекты. Котельная БМК работает, но 60 метров ее питающей трубы замерзли, их отогревают. Котельная ЛЗДТ функционирует и занимается отогревом жилых домов, — говорится в сообщении администрации.
Основная проблема — это большие замерзшие участки труб к домам. Без их оттайки запускать котельные бессмысленно, так как вода циркулировать не сможет. На случай задержек с водопроводом для котельной БМК подготовили 10-кубовую емкость, чтобы использовать привозную воду.
Сейчас в городе работают 22 сотрудника управляющих компаний из Иркутска и 9 приезжих специалистов, 4 февраля ожидают еще 19 человек. На выплаты пособий подали заявления уже 1018 человек. Все документы готовы, выплаты на карты начнутся 5 февраля.
Также власти обсуждают расселение 14 аварийных домов. Два дома переселят в этом году, один — в следующем. Для оставшихся 11 домов, которые не вошли в плановые программы, ищут возможность получить деньги досрочно. Всего нужно переселить 119 семей. 13 домов финансирует специальный фонд, а один дом, ставший аварийным после пожара, администрация расселит за свой счет.
Сейчас готовят документы, чтобы запросить деньги на переселение раньше срока и завершить его к 2026 году вместо запланированного 2027 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что минтруд Иркутской области разъяснил трудовые права при ЧС.