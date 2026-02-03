Хабаровский край вновь переходит в режим морозов и ожидания тепла

Температура постепенно начнет падать в Хабаровском крае. Если завтра, 4 февраля, показатели будут местами отличаться от нынешних на один-два градуса, то к концу недели морозы окрепнут сильнее, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выходит — «погрелись» немного, но дальше погода не даст забыть, что на календаре еще зима. Так, если сегодня в краевой столице отмечалось в обеденные часы около −9 градусов, то завтра, 4 февраля, будет −12..-14 °C. Ночью по данным Дальневосточного УГМС будет −18..-20 °C. Пройдет день без существенных осадков и при юго-западном ветре, 9−14 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре температура ночью составит −25..-27 °C, а днем понизится до −15..-17 °C. В эту среду также не прогнозируются осадки, а ветер будет слабым, западного направления.
На юге Хабаровского края «минус» не такой значительный: здесь только ночью будет −15..-18 °C, а днем столбик термометра покажет −7..-11 °C. Синоптики не прогнозируют здесь осадков, ветер будет западный, а его скорость составит 7−12 м/c.
Северу региона непогода также не прогнозируется — лишь небольшой снег может пройти на Охотском побережье. Серьезного усиление ветра можно не ожидать, максимум он будет дуть со скоростью 9−14 м/c. Ночью показатели будут находиться у отметки −9..-30 °C, а днем синоптики ожидают −3..-19 °C.