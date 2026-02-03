Хабаровский край вновь переходит в режим морозов и ожидания тепла

Выходит — «погрелись» немного, но дальше погода не даст забыть, что на календаре еще зима. Так, если сегодня в краевой столице отмечалось в обеденные часы около −9 градусов, то завтра, 4 февраля, будет −12..-14 °C. Ночью по данным Дальневосточного УГМС будет −18..-20 °C. Пройдет день без существенных осадков и при юго-западном ветре, 9−14 м/c.