В Самаре светофор на Московском шоссе начал мигать желтым

В Самаре и области разбушевался снегопад. В связи с погодными условиями перевели режим работы одного из светофоров областной столицы, об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
— В связи с погодными условиями светофорный объект, расположенный на пересечении Московского шоссе и ТЦ «Metro», переведен в режим желтого мигания, — отметили в сообщении.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области призывает водителей соблюдать осторожность на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков и разметки. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за обильного снегопада.