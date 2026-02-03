Ричмонд
В Самаре светофор на Московском шоссе начал мигать желтым

Самарцев предупредили о переводе светофора в режим желтого мигания.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре и области разбушевался снегопад. В связи с погодными условиями перевели режим работы одного из светофоров областной столицы, об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

— В связи с погодными условиями светофорный объект, расположенный на пересечении Московского шоссе и ТЦ «Metro», переведен в режим желтого мигания, — отметили в сообщении.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области призывает водителей соблюдать осторожность на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков и разметки. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за обильного снегопада.