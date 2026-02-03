Оспа обезьян в Подмосковье могла прийти с контрабандой животных

В числе возможных, но редких сценариев рассматривается заражение через животных, ввезенных из эндемичных регионов, в том числе из Африки. Обычно такие животные проходят обязательное обследование и карантин, однако при нелегальном ввозе эти процедуры могут быть обойдены. В подобных случаях вместе с контрабандными животными в страну может попасть и вирус.