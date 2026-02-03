Оспа обезьян в Подмосковье могла прийти с контрабандой животных

В Подмосковье зафиксированы случаи заражения оспой обезьян, источник инфекции, по предварительным данным, находится за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Домодедовскую больницу были госпитализированы два пациента с подтвержденным диагнозом. Медики установили круг контактных лиц, для них введено медицинское наблюдение и режим изоляции.
Как указывает кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец, наиболее вероятным считается завозной характер заболевания. По ее данным, в естественной среде на территории России вирус оспы обезьян не циркулирует.
В числе возможных, но редких сценариев рассматривается заражение через животных, ввезенных из эндемичных регионов, в том числе из Африки. Обычно такие животные проходят обязательное обследование и карантин, однако при нелегальном ввозе эти процедуры могут быть обойдены. В подобных случаях вместе с контрабандными животными в страну может попасть и вирус.
Специалист подчеркнула, что именно нелегально ввезенные животные представляют повышенную эпидемиологическую опасность, так как контроль за их состоянием отсутствует. По имеющимся данным, ранее случаев циркуляции вируса оспы обезьян в России не фиксировалось.
