Россия жестко предупредила США по Гренландии: Вашингтон получит ответ на дерзость

Россия готова дать военно-технический ответ в случае размещения американского оружия в Гренландии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова прозвучали на встрече с журналистами в посольстве России в Китае.
По его словам, речь идет о возможном развертывании в регионе новых систем со стороны США. Москва рассматривает такой шаг как действия, которые потребуют ответных мер. И РФ к подобному уже готова.
«Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции “Золотой купол” — это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы», — сказал Рябков.
Конкретные параметры возможных мер и сроки их реализации не назывались.
Ранее Рябков заявлял, что диалог России и США по стратегической стабильности невозможен без изменения враждебного курса Вашингтона. По его словам, сейчас нет условий для предметных переговоров. Поэтому Москва ожидает серьезных перемен в подходе США к двусторонним отношениям. В том числе, по вопросу ДСНВ.