Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия жестко предупредила США по Гренландии: Вашингтон получит ответ на дерзость

Рябков: РФ готова адекватно ответить на накачивание Гренландии оружием США.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова дать военно-технический ответ в случае размещения американского оружия в Гренландии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова прозвучали на встрече с журналистами в посольстве России в Китае.

По его словам, речь идет о возможном развертывании в регионе новых систем со стороны США. Москва рассматривает такой шаг как действия, которые потребуют ответных мер. И РФ к подобному уже готова.

«Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции “Золотой купол” — это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы», — сказал Рябков.

Конкретные параметры возможных мер и сроки их реализации не назывались.

Ранее Рябков заявлял, что диалог России и США по стратегической стабильности невозможен без изменения враждебного курса Вашингтона. По его словам, сейчас нет условий для предметных переговоров. Поэтому Москва ожидает серьезных перемен в подходе США к двусторонним отношениям. В том числе, по вопросу ДСНВ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше