Россия жестко предупредила США по Гренландии: Вашингтон получит ответ на дерзость

«Если они пойдут по пути накачки этого региона какими-то системами, если они начнут внедрять туда элементы своей концепции “Золотой купол” — это будет уже ситуация, требующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты к этому будут вполне готовы», — сказал Рябков.