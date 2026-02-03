В Волгограде снег опережает дорожников, убирающих городские магистрали

Что касается городских окраин, то здесь дорожной техники и вовсе не видели. На ее отсутствие жалуются, в частности, жители Красноармейского и Краснооктябрьского районов. По их словам, на севере машины с трудом пробираются по проспекту Металлургов и улице Кузнецова. А в частном секторе снегу по колено, пишут горожане в местных пабликах.