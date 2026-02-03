В Волгограде снег опережает дорожников, убирающих городские магистрали

Что касается городских окраин, то здесь дорожной техники и вовсе не видели. На ее отсутствие жалуются, в частности, жители Красноармейского и Краснооктябрьского районов. По их словам, на севере машины с трудом пробираются по проспекту Металлургов и улице Кузнецова. А в частном секторе снегу по колено, пишут горожане в местных пабликах.
На замечание одной из волгоградок: «Только что проходила по проспекту Металлургов и видела снегоуборочную машину», — другая иронично замечает: «Стоящую?».
Мэр Владимир Марченко провел вечером 2 февраля внеплановое совещание с главами районов, руководителями дорожно-коммунальных и экстренных служб по вопросам ликвидации последствий непогоды. Была поставлена задача обеспечить к утру проезд автотранспорта по опорным магистралям.
Утром представители профильных служб отчитались: удалось обеспечить движение автобусов, трамваев и троллейбусов.
Со Второй и Третьей продольных представители Госавтоинспекции помогают убрать фуры, мешающие работе дорожной техники. Водителей личного транспорта просят не оставлять свои авто на краю проезжей части, чтобы не мешать расчистке дорог.
Ранее сообщалось, что мэрия Волгограда объявила аукцион на масштабный ремонт городских дорог.