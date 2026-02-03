Омск украсят к Дню защитника Отечества баннерами и флагами к 16 февраля

Администрация Омска утвердила концепцию праздничного оформления городских пространств ко Дню защитника Отечества. Все работы по уличному декорированию будут завершены не позднее 16 февраля 2026 года. Основным символом праздника станет стилизованное изображение российского флага и звезды с размещенной на ней датой 23 февраля.