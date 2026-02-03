Омск украсят к Дню защитника Отечества баннерами и флагами к 16 февраля

Администрация Омска утвердила концепцию праздничного оформления городских пространств ко Дню защитника Отечества. Все работы по уличному декорированию будут завершены не позднее 16 февраля 2026 года. Основным символом праздника станет стилизованное изображение российского флага и звезды с размещенной на ней датой 23 февраля.
Баннерные панно с поздравительной символикой установят на улице Гагарина, Комсомольском мосту и Кировской развязке — ключевых транспортных артериях регионального центра. Соборную площадь и улицу Ленина украсят государственными флагами. Концепция включает единые требования к компоновке элементов логотипа, охранному полю и цветовому решению, что обеспечит гармоничное визуальное восприятие праздничного оформления по всему городу.
Предпринимателям и руководителям организаций рекомендуется использовать утвержденные элементы дизайна при оформлении фасадов зданий и прилегающих территорий. В комплект концепции также входят образцы имиджевых носителей, включая поздравительную открытку и варианты размещения наружной рекламы.
