В музее «Хохловка» под Пермью вырубят тысячи деревьев

Согласно техническому заданию, работы проведут с 15 марта по 15 декабря 2026 года в четыре этапа: первый — обследование деревьев, включая аварийные; второй — вырубка аварийных деревьев; третий — сплошная вырубка деревьев; четвертый — погрузка и вывозка стволов деревьев диаметром более 18 см. Общея площадь семи участков составит 33,9 га.