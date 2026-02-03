Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В музее «Хохловка» под Пермью вырубят тысячи деревьев

На территории музея проведут рубку зараженных и аварийных деревьев.

Источник: Техническое задание на портале ЕИС ЗАКУПКИ

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» на портале Госзакупок объявил электронный конкурс поиска подрядчика по вырубке деревьев на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Исполнитель вырубку зараженных и аварийных деревьев.

Согласно техническому заданию, работы проведут с 15 марта по 15 декабря 2026 года в четыре этапа: первый — обследование деревьев, включая аварийные; второй — вырубка аварийных деревьев; третий — сплошная вырубка деревьев; четвертый — погрузка и вывозка стволов деревьев диаметром более 18 см. Общея площадь семи участков составит 33,9 га.

Обследование деревьев включит натурный осмотр деревьев, включая аварийные, перечет и составление пересчетной ведомости. Под вырубку ориентировочно попадут 3,2 тыс. аварийных деревьев, 3,7 тыс. деревьев во время сплошной вырубки.

Начальная стоимость контракта составляет 21,3 млн руб. Окончание срока подачи заявок — 17 февраля 2026 года.