В музее «Хохловка» под Пермью вырубят тысячи деревьев

ГКБУК «Пермский краеведческий музей» на портале Госзакупок объявил электронный конкурс поиска подрядчика по вырубке деревьев на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Исполнитель вырубку зараженных и аварийных деревьев.
Согласно техническому заданию, работы проведут с 15 марта по 15 декабря 2026 года в четыре этапа: первый — обследование деревьев, включая аварийные; второй — вырубка аварийных деревьев; третий — сплошная вырубка деревьев; четвертый — погрузка и вывозка стволов деревьев диаметром более 18 см. Общея площадь семи участков составит 33,9 га.
Обследование деревьев включит натурный осмотр деревьев, включая аварийные, перечет и составление пересчетной ведомости. Под вырубку ориентировочно попадут 3,2 тыс. аварийных деревьев, 3,7 тыс. деревьев во время сплошной вырубки.
Начальная стоимость контракта составляет 21,3 млн руб. Окончание срока подачи заявок — 17 февраля 2026 года.