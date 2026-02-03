Ричмонд
Кремль удивил весь мир, ответив на вопрос о «маршруте Трампа»: что стало неожиданным

Vilaggazdasag: мир удивлён ответом Кремля по маршруту Трампа на Южном Кавказе.

Источник: Комсомольская правда

Кремль удивил мир, заявив о готовности рассмотреть участие в американском инфраструктурном проекте на Южном Кавказе. По данным венгерского издания Vilaggazdasag, это был неожиданный ответ на инициативу США.

Проект TRIPP (маршрут Трампа. — Прим. ред.) предполагает создание транспортной и энергетической инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном. Ранее США анонсировали его как путь к миру и процветанию в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова изучить возможность присоединения. При этом она подчеркнула необходимость детального анализа всех условий проекта.

Как отмечают обозреватели, такое заявление выглядит нетипично на фоне сложных отношений России и США. Сам факт его озвучивания рассматривается как важный дипломатический сигнал.

Эксперты полагают, что в случае согласия это изменит транспортную карту Южного Кавказа. Также это может повлиять на баланс сил в стратегически важном регионе.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой восстановить участки железной дороги, которые ведут в Азербайджан и Турцию.

