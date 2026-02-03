Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перешли на усиленный режим

Все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены на усиленный режим. Об этом утром 3 февраля рассказали в ДПЧС.
На водоемах в муниципалитетах задействовали более 400 спасателей, заранее подготовили 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения.
Прийти на помощь водителям на замерзших трассах готовы более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования, также подготовили 19 тягачей, свыше 700 единиц автотехники повышенной проходимости.
В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».
Добавим, по информации спасателей, за ночь из снега вытащили 31 грузовик и два автобуса.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.