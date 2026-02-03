Ричмонд
Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перешли на усиленный режим

Областные спасатели контролируют ситуацию на водоемах и трассах Дона.

Источник: Комсомольская правда

Все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены на усиленный режим. Об этом утром 3 февраля рассказали в ДПЧС.

На водоемах в муниципалитетах задействовали более 400 спасателей, заранее подготовили 80 специальных плавсредств и более 130 автомобилей для перевозки спасателей и снаряжения.

Прийти на помощь водителям на замерзших трассах готовы более тысячи специалистов областных служб экстренного реагирования, также подготовили 19 тягачей, свыше 700 единиц автотехники повышенной проходимости.

В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112».

Добавим, по информации спасателей, за ночь из снега вытащили 31 грузовик и два автобуса.

