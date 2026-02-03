МИД КНР отреагировал на требования присоединиться к переговорам по оружию

Требовать от Пекина присоединения к переговорам по контролю над ядерным вооружением с Москвой и Вашингтоном на данном этапе несправедливо и неразумно. Такое заявление во вторник, 3 февраля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.