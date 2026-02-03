МИД КНР отреагировал на требования присоединиться к переговорам по оружию

Требовать от Пекина присоединения к переговорам по контролю над ядерным вооружением с Москвой и Вашингтоном на данном этапе несправедливо и неразумно. Такое заявление во вторник, 3 февраля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым. При этом глава военного ведомства обратил внимание, что Пекин подвергался ядерному шантажу и угрозам.
Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй сказал, что проводимая Вашингтоном политика модернизации ядерной триады, а также дальнейшего размещения тактического оружия снижает порог применения ядерного оружия. Он призвал США пересмотреть свою политику в вопросе ядерного оружия.