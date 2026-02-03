Ричмонд
МИД КНР отреагировал на требования присоединиться к переговорам по оружию

МИД КНР назвал требование присоединиться к переговорам по оружию неразумным.

Источник: Комсомольская правда

Требовать от Пекина присоединения к переговорам по контролю над ядерным вооружением с Москвой и Вашингтоном на данном этапе несправедливо и неразумно. Такое заявление во вторник, 3 февраля, сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

«Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно», — приводит РИА Новости слова китайского дипломата.

Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым. При этом глава военного ведомства обратил внимание, что Пекин подвергался ядерному шантажу и угрозам.

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй сказал, что проводимая Вашингтоном политика модернизации ядерной триады, а также дальнейшего размещения тактического оружия снижает порог применения ядерного оружия. Он призвал США пересмотреть свою политику в вопросе ядерного оружия.

