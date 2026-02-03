Ричмонд
ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию на энергетическом объекте в Московской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Там заявили, что в Москве был задержан 29-летний гражданин иностранного государства, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта. Он действовал по заданию запрещённой в России украинской террористической организации.

По данным ведомства, задержанного завербовали через мессенджер Telegram. Ему поручили прибыть в Россию для совершения диверсии на одном из объектов энергетической инфраструктуры Подмосковья. Затем он должен был выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

У задержанного изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия массой 5 кг, а также телефон с перепиской, подтверждающей планы по совершению диверсии.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Организаторы преступления имели отношение к украинской террористической организации, запрещённой в РФ. При обыске у мужчины изъяли пистолет Макарова с глушителем.

