ФСБ задержала иностранца, готовившего взрыв на энергообъекте в Подмосковье

Там заявили, что в Москве был задержан 29-летний гражданин иностранного государства, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта. Он действовал по заданию запрещённой в России украинской террористической организации.
По данным ведомства, задержанного завербовали через мессенджер Telegram. Ему поручили прибыть в Россию для совершения диверсии на одном из объектов энергетической инфраструктуры Подмосковья. Затем он должен был выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.
У задержанного изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия массой 5 кг, а также телефон с перепиской, подтверждающей планы по совершению диверсии.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения на российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Организаторы преступления имели отношение к украинской террористической организации, запрещённой в РФ. При обыске у мужчины изъяли пистолет Макарова с глушителем.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.